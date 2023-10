Peroni (Alleanza Assicurazioni), ‘elevare livello cultura assicurativa e finanziaria’

(Adnkronos) – “Oltre alla consulenza vera e propria, il nostro compito è quello di rassicurare. Ma non basta. Dobbiamo anche portare informazione. Oggi è molto importante contribuire ad elevare il livello di cultura assicurativa e finanziaria del Paese. E lo si può fare in tanti modi. Noi lo facciamo in maniera fisica, ovviamente attraverso la nostra rete, anche utilizzando i social, diventati un potente strumento per amplificare l’informazione e quindi diffondere l’informazione-cultura che è alla base poi di scelte consapevoli”.

Così il responsabile distribution di Alleanza Assicurazioni, Ezio Peroni, in occasione della convention annuale dal titolo ‘Il nostro stile ci rende unici’ in corso a Genova presso i Magazzini del Cotone.

“Abbiamo una rete di 10mila persone che offrono una consulenza che definiamo di valore e che si traduce nell’indagine dei bisogni del cliente e nell’individuazione di soluzioni coerenti”, ha osservato Peroni aggiungendo: “Tutto questo avviene attraverso strumentazione digitale, attraverso la quale esplorare le aree di bisogno del cliente, parlare insieme a lui dei suoi progetti di vita e poi formulare, in seconda battuta, dopo aver esaminato tutte le informazioni che ci ha dato, delle proposte, delle soluzioni che siano coerenti, siano funzionali a quelle che sono le sue priorità”, ha concluso.