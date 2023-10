Due ottimi motivi per trascorrere il venerdì sera al Ponchielli, assistere alla performance di uno dei cantautori più amati e longevi del panorama italiano, contribuire alla ricerca di Fondazione Airc per la cura del tumore al seno.

Dopo l’uscita del suo ventottesimo album dal titolo “Non c’è” e forte del grande successo ottenuto nella serata dedicata alle cover della 73° edizione del Festival di Sanremo, dove è stato protagonista al fianco di Leo Gassman con un medley di alcune tra le sue più celebri canzoni, Edoardo Bennato torna live stasera con uno spettacolo ad alto contenuto di Rock&Blues.

Due ore di musica con brani che hanno fatto la storia della musica italiana per una serata organizzata dal comitato Lombardia di Airc e in particolare dalle attivissime volontarie cremonesi che hanno deciso di regalare alla città un’emozione unica. E la città ha risposto alla grande, sono oltre 750 i biglietti venduti, con la platea praticamente esaurita. Ci sono ancora posti in loggione al prezzo di 35€ e disponibilità nei palchi.

© Riproduzione riservata