Sabato mattina nell’aula Magna dell’Università Cattolica di Cremona il convegno “ricerca e cura nei disturbi del neurosviluppo: la famiglia al centro”. tanti i temi toccati dall”importanza degli interventi precoci nei bambini a rischio evolutivo al supporto della genitorialità nelle neurodisabilità sono intervenuti professionisti di alto livello legati alla città di Cremona per provenienza tra cui la Presidente della Società italiana di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza. presenti anche occhi azzurri per il progetto cr1 sinapsi e fondazione sospiro per il dipartimento delle disabilità. tutti presenti anche nel ricordo e nella volontà di portare avanti l impegno della Dr.ssa Bianchini, neuropsichiatra infantile scomparsa l anno scorso. NT

