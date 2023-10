Quasi quattro generazioni dividono Stella da Allison, 93 anni la prima – trisavola – uno e mezzo la seconda. Sono la prima e l’ultima nata in ordine di tempo in casa Barbieri, un bell’esempio di come i legami famigliari si rafforzino tra nonni e nipoti di vario grado e di come avere attorno tanti giovani aiuti gli anziani a rimanere più che brillanti. Stella Barbieri vive a Pescarolo da oltre sessant’anni, originaria di Cappella de Picenardi si è trasferita qui con il matrimonio.

Lo spunto per raccontare questa storia di famiglia allargata, è venuto da Gaia, 21, anni giovane mamma di Allison, avuta dal compagno Andrea. Una nascita che ha riavvicinato la bisnipote alla “matriarca”, ed è nella sua casa in centro paese che la incontriamo.

Difficile, in prima battuta, orientarsi in quest’albero genealogico , dove zii e nipoti hanno spesso la stessa età. Ce lo illustra, tra il serio e il faceto, Marco, classe 1986, zio di Gaia, che quando andava alle udienze della nipote, si sentiva chiedere dai professori se fosse il fidanzato. La stessa mamma di Gaia l’ha avuta molto giovane, a 23 anni e dopo di lei sono arrivati altri due fratellini, il più piccolo, Nicolò, ha sei anni ed è già zio di Allison. Meno di 5 anni di differenza, insomma.

Amante dei fiori e del lavoro a maglia – in mano la coperta a cui sta lavorando mentre ci racconta un po’ della sua vita – Stella si lascia andare a qualche ricordo della sua giovinezza: “Il mio hobby è sempre stato quello di ballare, ho rotto tante di quelle scarpe! Dopo invece ho sposato questo (sorride mentre cita il marito scomparso quasi 30 anni fa, ndr) che non era capace, e allora basta, sempre in casa. Ma non ne ho fatto una malattia, poi avevo mia figlia, e nipoti, bisnipoti …”.

Piglio da autentica capofamiglia quando si tratta di rimproverare benevolmente i nipoti (“Non venite mai a trovarmi!”) o quando si guarda intorno per vedere dove sta andando la nipotina (“State attenti!”), è approdata perfino su Tik Tok, dove qualche volta compare accennando a passi di danza o mentre lavora ai ferri. “Ogni tanto – dice alquanto scettica – vedo che uno dei miei nipoti mi sta filmando e io dico, ma cosa state sempre a riprendermi? Poi mia cognata, che abita qui vicino mi dice di avermi visto …. Mah!”. “Ed è pure molto contenta quando le dicono che è stata brava”, la chiosa finale, tra le risate, dei nipoti. gb

© Riproduzione riservata