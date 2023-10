Si è spento all’età di 65 anni Giampietro Morstabilini, già dirigente dell’ospedale di Cremona, andato in pensione ad agosto. La sua carriera era iniziata 45 anni fa a Milano come tecnico di laboratorio: lui. perito chimico, aveva terminato l’università durante i primi anni di lavoro.

Da Milano a Cremona, tre anni alle Ancelle e poi nel 1984 era al laboratorio analisi dell’ospedale. Ha chiuso la sua carriera come dirigente delle professioni sanitarie. E’ stato in prima fila durante la campagna di vaccinazione anti-covid come responsabile organizzati degli hub vaccinali e del centro tamponi.

Nella mattinata di domenica la squadra rappresentativa dell’Asst di Cremona che ha preso parte alla Maratona ha voluto lanciare un messaggio e un saluto sui social: “Ieri, caro Giampietro, te ne sei andato lasciandoci tutti nella tristezza e sgomento, perché anche se “ci avevi preparato”, non è semplice accettare il fatto che tu non sia più tra noi. Ciao Mors”. lb

