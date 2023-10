Non sarà più necessario che il Comune di Cremona metta a bilancio 60mila euro, peraltro che erano stati subito stanziati, per bonificare quell’area su cui sorgeva la vecchia struttura della sede del comitato di quartiere al Maristella: le analisi del terreno, infatti, hanno avuto esito negativo, e non si è rilevata la presenza di amianto.

Questo permetterà di accelerare non di poco i lavori, con la sostituzione del prefabbricato. L’intervento prevede ora lo sbancamento del terreno dove sorgerà il nuovo prefabbricato. C’è in corso un dialogo tra amministrazione e comitato di quartiere proprio per capire quale prefabbricato si addica meglio alle esigenze del quartiere. L’ex struttura, d’altronde, era riciclata, in quanto si trattava di una struttura che un tempo era a servizio del vecchio ospedale.

Una volta dismessa era stata posizionata nel quartiere e adeguata. Prima di diventare centro civico era stata la sede anche dell’asilo. Oltre al nuovo prefabbricato sarà sistemata anche l’area verde.

Silvia Galli

