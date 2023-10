Pauroso incidente nel tardo pomeriggio di martedì lungo la via Mantova, all’altezza di Gadesco Pieve Delmona, dove un camion è finito fuori strada, per poi ribaltarsi nel fosso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con ambulanza e auto medica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che si sono anche occupati di mettere in sicurezza il mezzo pesante. Il conducente, un uomo di 57 anni, è rimasto ferito, seppure non in modo grave. Ai rilievi del caso hanno invece pensato gli agenti della Polstrada.

