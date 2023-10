La discesa in campo di Alessandro Portesani, 41 anni, presidente della coop. Meraki, attiva in vari campi del sociale e direttore di Cerchio Med, suscita la curiosità dei partiti politici, di entrambi gli schieramenti, visto che al momento non ci sono dichiarazioni di appartenenza a centrodestra o centrosinistra. Per il segretario provinciale e cittadino di Fratelli d’Italia Stefano Foggetti, il mobilitarsi della società civile è sempre un fatto importante e apre al dialogo anche con chi la pensa in maniera diversa.

“Passi in avanti della società civile da sempre sono un valore aggiunto – afferma il segretario Pd Vittore Soldo – poi bisogna vedere quali sono i contenuti. Penso di essere il primo che nel territorio cremonese ha messo da parte gli steccati, lo dimostra l’alleanza che abbiamo fatto in Provincia (con l’appoggio del Pd a un candidato proveniente dal centrodestra come l’attuale presidente Signoroni, ndr) con l’obiettivo del bene per i cittadini”. gbiagi

