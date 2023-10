Finalmente un’operazione di decoro urbano ai Giardini di Piazza Roma, uno dei luoghi più frequentati del centro storico e anche uno dei più criticati per la manutenzone carente.

Il Comune ha deciso di intervenire sui monumenti storici, più o meno antichi, affidando i lavori di pulizia alla ditta cremasca Studio di Restauro Beni Culturali SRL, per una spesa di 18.500 euro.

Inquinamento e deposito di sostanze organiche, deiezioni dei piccioni in primo luogo, hanno progressivamente deteriorato i due principali monumenti, la ex fontana delle Naiadi da cui da tempo non sgorga più acqua, e il monumento centrale ad Amilcare Ponchielli. Ma presentano elementi di degrado anche il monumento a Claudio Monteverdi, quello più recente a Giuseppe Mazzini, i monumenti con bacile e sculture mitologiche e la grande anfora su colonna. Tutti questi saranno oggtto di intervento, finanziato attraverso il bando di Regione Lombardia dedicato allo Sviluppo dei distretti del commercio, a cui il Comune aveva a suo tempo partecipato.

Prima di poter procedere all’affidamento dei lavori era stata ottenuta l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Molti altri sono i problemi di manutenzione di giardini di piazza Roma, a cominciare dal calcestre e dalle aiuole, per non parlare del restauro delle montagnole nella parte posteriore, non ancora avviato.

La pulizia profonda dei monumenti potrebbe segnare un buon inizio per una parziale rinascita di questo luogo storico. gbiagi

© Riproduzione riservata