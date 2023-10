Inaugurata oggi, nella Sala Alabardieri di Palazzo Comunale, la mostra “Un Po… da vivere”, fotografie e disegni realizzati, nell’ambito dell’omonimo concorso, da allievi e allieve di scuole e da cittadini che hanno mostrato, anche dal punto di vista artistico, un’attenzione particolare al PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) del Po e del Morbasco e ai peculiari aspetti naturalistici che lo contraddistinguono.

Al momento inaugurale sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Gianluca Galimberti, il vicesindaco Andrea Virgilio, Marina Venturi, dirigente del Settore Area Vasta e Ambiente del Comune, Roberto Mariani, sindaco di Stagno Lombardo in rappresentanza dei Comuni che fanno parte del PLIS, nonché Giovanni Gusberti (fotografo), Simone Ravara (fotografo naturalista) in qualità di componenti la commissione incaricata di valutare gli elaborati della quale hanno fatto parte anche Danio Milanesi (fotografo e coordinatore delle GEV – Guardie Ecologiche Volontarie) e Fabio Amadini (assessore del Comune di Castelverde).

La commissione ha passato in rassegna oltre duecento tra foto e disegni seguendo specifici criteri, in particolare la capacità di evidenziare le bellezze del Parco del Po e del Morbasco e i suoi tratti caratteristici attraverso un’interpretazione personale che fosse in grado di esprimere al meglio il modo con il quale i fruitori del parco vedono, osservano ed interpretano questo ambiente naturale.

Il concorso “Un Po…da vivere” è stato pensato per sensibilizzare la cittadinanza a conoscere sempre di più e meglio il Parco del Po e del Morbasco che è stato fotografato e rappresentato sotto molteplici aspetti, con una particolare attenzione alle sponde del Grande Fiume attraverso il mutare delle stagioni, ai numerosi luoghi caratteristici presenti nei comuni che ne fanno parte, utilizzando linguaggi e tecniche artistiche diversi e facendo ricorso a strumentazioni differenti, droni compresi.

La mostra, che rimarrà aperta sino al 1° novembre (dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 18, chiusa domenica 22 ottobre, domenica 29 ottobre aperta dalle 10 alle 18) vede esposti oltre 120 fotografie e disegni, con alcune apposite sezioni di approfondimento del parco, e la possibilità di consultare materiale e pubblicazioni sul PLIS. Realizzata nell’ambito del progetto “Enjoy Life Beside the River”, alla mostra farà seguito, nel mese di dicembre, un momento al quale parteciperanno alunni e alunne delle scuole e coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione. Inoltre, alcune delle fotografie ritenute maggiormente rilevanti per forma, soggetto, bellezza e originalità verranno inserite nel calendario del PLIS del Po e del Morbasco 2024, che verrà distribuito gratuitamente.

Tra le scuole che hanno partecipato al concorso e prodotto gli elaborati esposti sono da segnalare le scuole infanzia comunali di Cremona Zucchi e Aporti, le scuole primarie Realdo Colombo e Capra Plasio di Cremona, la scuola primaria di Gerre de’ Caprioli, la scuola secondaria di primo grado di Castelverde, gli Istituti di Istruzione Superiore “A Ghisleri” e “L. Einaudi” di Cremona, per i quali, nei prossimi giorni, saranno organizzate uscite a scopo didattico di approfondimento in varie zone del PLIS, grazie anche alla collaborazione dei partner di progetto (Cooperativa Gamma, Parco Avventura di Cremona, Cooperativa So.Lco e Arriva Italia s.r.l.).

