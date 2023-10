Maltempo, importante dare informazioni su possibilità idennizzo

Egregio direttore,

nelle ultime due settimane sono stati deliberati alcuni importanti provvedimenti che riguardano gli eventi atmosferici estremi che hanno colpito il nostro territorio lo scorso luglio, e credo sia utile darne opportuna informazioni ai cittadini, ai Comuni e alle aziende che hanno subìto danni.

Il primo riguarda un’ordinanza della Protezione Civile, emessa lo scorso 27 settembre e che segue la dichiarazione dello Stato di emergenza deliberata dal consiglio dei Ministri lo scorso agosto.

Tale ordinanza è disponibile sul sito della Protezione civile nazionale, oltre che di alcuni Comuni che l’hanno prontamente pubblicata, e contiene le prime disposizioni, anche economiche, per i privati che hanno avuto dei danni alle abitazioni. In particolare segnalo l’articolo 12 che cita espressamente la possibilità di vedere sospesi i pagamenti dei mutui fino all’agosto del prossimo anno. Una proposta che era contenuta nella mozione che ho presentato in consiglio regionale il 28 luglio e che è stata approvata all’unanimità, e chiedeva espressamente alla giunta regionale di intervenire direttamente con Istituiti di credito per attivare immediatamente la sospensione dei mutui.

Di conseguenza a questo provvedimento, segnalo che Regione Lombardia, sempre su nostra insistenza a seguito delle scarse risorse stanziate solo ad alcuni Comuni seguendo la procedura della “somma urgenza”, ha aperto lo scorso 12 ottobre la procedura di ricognizione dei fabbisogni per interventi urgenti di ripristino delle funzionalità dei servizi pubblici (riferito agli enti locali!) e per i contributi di autonoma sistemazione ai privati, in riferimento all’ordinanza della protezione civile.

Infine, lo scorso lunedì, regione Lombardia ha inviato al Ministero dell’agricoltura la richiesta di indennizzo dei danni subìti in agricoltura, per una somma di oltre 30 milioni di euro e che riguardano il territorio cremasco e molte aziende agricole del territorio.

In questi mesi, a seguito dei danni dello scorso luglio, ci siamo impegnati in regione per sollecitare quella serie di interventi necessari per venire incontro ai comuni, ai cittadini e alle aziende colpite e, finalmente, sembra che qualcosa si stia muovendo. Per questo è molto importante dare opportuna e corretta informazione circa i percorsi e le possibilità di indennizzo che verranno messe in campo e, mi auguro, velocemente.

