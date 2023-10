164 persone identificate, 26 veicoli controllati, un arresto per droga, due denunce per lo stesso tipo di reato e una per resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi: questo il bilancio di una nuova operazione ad “Alto Impatto” promossa dalla Questura di Cremona allo scopo di migliorare la sicurezza in città.

Il servizio ha comportato un massiccio impiego di personale della Polizia di Stato con spiccate professionalità in materia di contrasto all’immigrazione irregolare e di prevenzione e repressione dei reati più significativi legati alle situazioni di devianza giovanile, quali l’abuso di alcol e di droghe.

La capillare attività di controllo è stata realizzata nelle zone nevralgiche di Cremona, individuate per essere sovente teatro di episodi delittuosi riferibili anche a soggetti di minore età; in particolare, il personale della Polizia di Stato ha intensificato il controllo nella zona della Stazione Ferroviaria e della Piazza delle Tranvie, in via Orti Romani, in Piazza Roma, all’interno del centro commerciale “Cremona Po” ed in prossimità di altri centri ricettivi ed esercizi commerciali. In contemporanea sono stati istituiti numerosi posti di controllo per la verifica delle autovetture transitanti sulle principali arterie stradali del capoluogo di provincia.

L’espletamento dei controlli ha consentito di addivenire all’identificazione di 164 persone e di 26 veicoli. Durante lo svolgimento delle attività, peraltro, è stato sanzionato per violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990 un cittadino straniero per possesso di hashish (1,20 gr).

Nei giorni precedenti, il personale della Squadra Volante della Questura di Cremona ha tratto in arresto un cittadino extracomunitario per spaccio, in quanto trovato in possesso di un ingente quantitativo di denaro e droga (48 d di hashish e 0,55 g di cocaina), mentre altri due stranieri sono stati denunciati a piede libero per spaccio di lieve entità, tra le giornate di sabato e domenica.

Inoltre, nella mattinata di sabato gli agenti hanno denunciato un uomo di nazionalità senegalese per resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere, rifiuto di indicazioni sulla propria identità e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale. Lo straniero stava mettendo in atto azioni di disturbo alla stazione degli autobus durante il controllo del biglietto da parte degli appositi addetti. Nei suoi confronti gli operatori di Polizia hanno inoltre adottato l’ordine di allontanamento di cui all’art. 9 del D.L. 14/2017, la cui violazione legittima il Questore all’adozione del Divieto di accesso di cui all’art. 10 della medesima normativa, rientrante nell’ambito delle misure a tutela del decoro urbano da ultimo oggetto di modifica ad opera del D. L. 123 del 2023 CD. “Decreto Caivano”.

