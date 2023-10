Il gruppo Casalasco si prepara a chiudere il 2023 con una crescita del fatturato del 20%, superando i 600 milioni di euro, confermandosi così il leader italiano del pomodoro da industria. 827mila le tonnellate nella campagna 2023 appena conclusa: “Noi abbiamo mantenuto una certa stabilità di volumi grazie alla forza del nostro modello di filiera integrata, dal seme alla tavola, con 800 aziende agricole lungo l’asse del Po che conferiscono il pomodoro appena raccolto 5 stabilimenti produttivi che lo lavorano a una distanza massima di 50 chilometri dai campi e il controllo della commercializzazione in Italia e a all’estero» dice al Sole24Ore Costantino Vaia, da vent’anni di quello a capo del primo player nazionale di produzione e trasformazione del pomodoro. L’Italia è al terzo posto per volumi di produzione di pomodoro a livello mondiale, con 5,4 milioni di tonnellate quest’anno: “Per noi del gruppo Casalasco le esportazioni sono arrivate a rappresentare i due terzi dei ricavi, 400 milioni e stanno trainando la crescita del 2023 con prospettive interessanti anche per i prossimi anni” conclude Vaia.

