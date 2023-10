Il Provolone Valpadana Dop è approdato a Napoli e ha chiamato a sé la città che ha risposto con grande entusiasmo. “Sweet or spicy night out”, l’apéro show organizzato dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana non ha deluso le aspettative: oltre 250 le persone intervenute ieri, durante la serata evento che ha registrato il tutto esaurito.

GLa bellissima dimora con la sua ineguagliabile terrazza panoramica sull’isola di Capri ha aperto le porte alle 18:30 per un’anteprima riservata a giornalisti, opinion leader e autorità e dalle 19:30 ha iniziato ad accogliere un folto pubblico di cittadini.

A dare il benvenuto il neo Presidente, recentemente eletto, del Consorzio di Tutela Giovanni Guarneri: “Celebriamo a Napoli l’ecclettismo e il marchio di qualità di un’eccellenza DOP, nata dall’incontro di due diverse tradizioni: la cultura casearia delle “paste filate” del sud d’Italia e la vocazione lattiero-casearia della Pianura Padana. Questo incrocio di saperi e tecniche ha permesso di creare un formaggio unico nel suo genere, dal forte spessore caratteriale e dall’estrema versatilità, grazie alle sue declinazioni del gusto: dolce e piccante. Questo evento, come lo è stato quello di Roma lo scorso aprile, rientra in un percorso intrapreso dal Consorzio che vuole sempre più valorizzare, In Italia e non solo, le qualità intrinseche del formaggio DOP tutelato ed avvicinare un crescente pubblico di estimatori”.

La serata è entrata subito nel vivo grazie al suggestivo videomapping che ha trasformato la facciata di Villa Cilento in uno schermo dinamico: gli elementi architettonici della storica dimora si sono scomposti per narrare, con tutta la potenza delle immagini, la campagna promozionale del Provolone Valpadana “Choose your taste Sweet or spicy, only from Europe”, progetto triennale voluto dal Consorzio che, attraverso il co-finanziamento della Commissione Europea, si propone di migliorare il grado di riconoscibilità del suo prodotto a marchio europeo di qualità e aumentarne competitività e consumo.

Fino alle 21, gli ospiti hanno potuto assaporare il formaggio DOP nella sua amabile complessità: tantissimi gli accostamenti gourmet, da quelli tradizionali a quelli più sofisticati, nonché due percorsi di degustazione attraverso i quali il Provolone Valpadana DOP si è mostrato in purezza e nella sua duplice anima di dolce e di piccante.

Un evento immersivo, quello di “Sweet or spicy night out”, che ha catturato l’immaginario del pubblico attraverso una combinazione perfetta di gusto, bellezza ed eleganza. Ballerine con scenografici abiti haute couture luminosi, accompagnate dalla musica dal vivo di una violinista, hanno regalato ai napoletani un’esperienza visiva unica e spettacolare.

Promotore dell’apéro show “Sweet or spicy night out” è il Consorzio Tutela Provolone Valpadana, l’organismo che associa 11 caseifici produttori e circa 700 aziende agricole autorizzate a conferire il latte. Nel 2022 sono state circa 70.000 le tonnellate di latte trasformato per un totale di oltre 7.100 tonnellate di Provolone Valpadana DOP e più di 600.000 forme. Oltre all’attività di tutela, il Consorzio svolge attività di informazione e ricerca per promuovere il consumo e la conoscenza del Provolone Valpadana DOP e sostiene diverse attività legate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

