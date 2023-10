E’ più colpevole chi vede e sta zitto, o chi commette il delitto? Quanta responsabilità ha chi punta il dito contro il cattivo di turno senza fare nulla per cambiare le cose? Quanto il giudizio altrui può pesare in qualsiasi relazione? Queste alcune delle domande a cui hanno cercato di rispondere le attrici della compagnia teatrale La Casta D. nello spettacolo teatrale V.L.N., andato in scena giovedì sera in un teatro Filo completamente gremito e sold out.

Protagonisti tre donne, in altrettante storie scritte dalla regista e autrice, Denise Valentino, che hanno incollato gli spettatori alla sedia, tra colpi di scena spesso inaspettati, momenti di estrema tensione e di grande impatto emotivo, ma anche risate.

C’è la storia di Valeria, una donna in carriera con una vita apparentemente perfetta che è però vittima della sua doppia personalità, di un “io” cattivo e perverso che l’ha portata a commettere atti orribili in passato, fino alla resa dei conti finale: quella con se stessa. C’è Laura, che apparentemente sembra essere una vittima, ma che nell’evolversi della storia si rivela essere il vero carnefice, contro cui si compirà una tremenda vendetta. E infine, c’è Nadia, anziana signora irriverente e dissacrante, senza filtri, che nel cuore custodisce un segreto che affonda le radici nel suo passato.

Gli spettatori, rapiti da un ritmo intenso e da una narrazione piena di patohs, hanno seguito le storie una dopo l’altra con il fiato sospeso, fino ad un finale faceto e spassoso, che ha permesso a tutti di tornare a casa col sorriso.

