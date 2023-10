Incidente questa sera, venerdì 20 ottobre, in via Milano a Cremona all’incirca all’altezza della sede dell’Istituto Stanga. Poco prima delle 19.00, infatti, sono entrati in urto una moto e un furgone, anche se la dinamica è ancora da accertare.

Ad avere la peggio il centauro che, dopo l’impatto avvenuto lateralmente, è caduto di sella rotolando dalla parte opposta della carreggiata finendo nell’erba a bordo strada.

A rimanere ferito un uomo di 48 anni le cui condizioni, non appaiono estremamente gravi.

Sul posto, oltre ad ambulanza e auto medica per portare i soccorsi, anche la Polizia Locale cui è stata affidata anche la gestione del traffico che ha continuato a scorrere, pur con qualche coda.

