Nei giorni scorsi si è riunito il Consiglio Generale della Fnp Cisl Asse Del Po per eleggere il nuovo Segretario Generale a seguito della rinuncia di Giancarlo Allegri per raggiunti limiti d’età nella carica, così come previsto dalle norme regolamentari del sindacato Pensionati della Cisl.

Nell’occasione il Consiglio Generale ha eletto Franco Mosetti quale nuovo Segretario Generale della Federazione. Nella stessa riunione il Consiglio Generate, dietro proposta del neo eletto Segretario Genarle, ha provveduto a completare la composizione della Segreteria eleggendo Cesira Chittolini – per lei una conferma – e Luciano Gallardo.

