Leggi anche: 19 Ott 2023 Cagnolina denutrita trovata in uno

zaino al parcheggio del CremonaPo

L’Assoxiazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA ha inviato alla procura di Cremona una denuncia al momento contro ignoti per i reati di maltrattamento ed abbandono di animali in relazione al ritrovamento della cucciola di meno di un mese abbandonata in stato di denutrizione dentro uno zaino fuori dal centro commerciale CremonaPo e che ora si trova a lottare tra la vita e la morte in canile.

Nella denuncia, gli animalisti di AIDAA chiedono che vengano visionate tutte le telecamere del centro commerciale per individuare l’autore o gli autori di tale crimine e perseguirli a termine di legge. L’associazione ha emesso un comunicato di poche righe in cui definisce il gesto “criminale, infame e crudele”, augurandosi che i responsabili vengano assicurati alla giustizia.

© Riproduzione riservata