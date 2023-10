I Carabinieri della Stazione di Robecco d’Oglio, al termine di una indagine durata circa un mese, hanno dato un nome e un volto all’autore del furto di un portafoglio in un bar del paese, identificandolo in un cittadino italiano di 74 anni.

Il fatto è avvenuto il 15 settembre scorso quando un cliente del bar in questione si era reso conto, tornando a casa, di non avere più il portafogli. Tornando a cercarlo, un testimone gli ha raccontato di aver visto un uomo raccogliere un portafoglio nei pressi di un tavolino. E’ scattata quindi la denuncia per furto.

I militari hanno quindi acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, in cui si vedeva chiaramente che un cliente, poi identificato nel 74enne, approfittando del fatto che la vittima avesse perso il portafoglio, ha atteso che si allontanasse, lo ha raccolto ed è andato via. I militari sono quindi riusciti a risalire all’autore, che è così finito nei guai per furto aggravato.

© Riproduzione riservata