La sera del 20 ottobre i carabinieri della Stazione di Cremona hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un cittadino straniero di 39 anni, con precedenti di polizia a carico, trovato in possesso di cocaina.

I militari stavano svolgendo un servizio in borghese nella zona di via Giuseppina quando hanno notato il 39enne sopraggiungere in auto nei pressi di un locale pubblico. Hanno quindi assistito ad uno scambio sospetto con un altro uomo, che li ha indotti a intervenire. Il 39enne ha provato a scappare con l’auto, ma è stato bloccato da un carabiniere, che è entrato nell’abitacolo e gli ha tolto le chiavi dal quadro di accensione. Invece, l’altro uomo è riuscito ad allontanarsi.

Il 39enne aveva delle banconote sul sedile e due dosi di cocaina in mano. I carabinieri lo hanno quindi perquisito, rinvenendo un contenitore con all’interno altre 13 dosi di cocaina già pronte per la vendita, nascosto nelle parti intime e 600 euro in tasca. Lo stupefacente, del peso complessivo di oltre nove grammi, e i soldi sono stati sequestrati e il 39enne è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga e accompagnato presso la caserma Santa Lucia.

E’ stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Cremona in attesa dell’udienza di convalida svoltasi la mattina del 21 ottobre e conclusasi con la convalida dell’atto, l’applicazione della misura dell’obbligo di forma e il rinvio dell’udienza al prossimo 12 novembre. L’uomo è stato rimesso in libertà.

