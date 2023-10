Conoscere l’intelligenza artificiale attraverso un approccio scientifico e divulgativo, autorevole e pratico. Ecco lo spirito che anima il prossimo evento TEDxCremona Salon intitolato «CIAO. Benvenuta intelligenza artificiale», in programma il 17 novembre 2023, ore 21, al Teatro Ponchielli di Cremona.

“Abbiamo deciso di parlare di IA perché è uno dei temi caldi del momento, complice l’esplosione di ChatGPT che ha aumentato esponenzialmente il numero di utenti di sistemi chatbot, scatenando una vera e propria esplosione di questo mercato” spiega Andrea Mattioli (Organizer TEDxCremona). “L’IA però non è solo questo: è matematica, statistica, informatica, fisica, etica, filosofia, medicina. Parlarne significa provare a comprendere il nostro tempo e quello che ci accade intorno, per non subirlo in modo passivo: non dimentichiamo che siamo noi umani a decidere cosa insegnare all’IA e sino a che punto coinvolgerla”.

“Con il team di TEDxCremona pensiamo sia importante alimentare la curiosità e far circolare idee di valore. Porre domande a interlocutori riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale ci sembra un buon modo per provare a capire: sul palco del Ponchielli ci saranno sei ospiti che da anni studiano l’IA e si dedicano alla sua applicazione ai massimi livelli e in diversi ambiti”.

La serata prevede sei talk e una tavola rotonda di confronto e dibattito, con la possibilità di intervenire anche per le persone del pubblico. La conduzione è affidata a Barbara Carfagna, giornalista e autrice della trasmissione televisiva Codice. La vita è digitale in onda su Rai 1. “Siamo molto contenti che Carfagna abbia accettato il nostro invito; averla sul palco di TEDxCremona è una garanzia di professionalità” precisa Mattioli.

Il digitale sta modificando l’uomo, la società, il futuro e la storia dell’umanità. Per Carfagna “l’IA è una fabbrica che ognuno di noi potrà avere in tasca e che ci supporterà in ogni azione quotidiana della vita. Efficiente e utile. Da non trasformare in un pilota di cui diventiamo copiloti noi umani”. A sorprenderla piacevolmente è “che ci permette di parlare con gli animali. O almeno non pensavo avvenisse così presto”.

Che l’IA stia cambiando anche l’informazione è fuor di dubbio: pensiamo alla foto di Papa Francesco che indossa il piumino bianco o alle immagini dell’arresto di Donald Trump. “Per ora non tutte le applicazioni nel giornalismo sono positive e il piatto della bilancia non si sa ancora dove cada. Nel modo di fruire le notizie la differenza è sotto i nostri occhi: un’informazione atomizzata e ricercata per i più colti e troppo appiattita in basso per la massa, con grande indirizzamento del consenso” conclude Carfagna. “Per quale motivo ho deciso di partecipare a TEDxCremona? Per discutere di tutto questo con menti brillanti”.

GLI SPEAKER PROTAGONISTI DEL DIBATTITO

Massimo Chiriatti – Tecnologo, docente universitario, saggista e consulente per alcune delle più grandi imprese italiane, è co-autore del Manifesto sull’Intelligenza Artificiale del 2022 e membro della commissione di esperti nominati dal MISE con l’obiettivo di elaborare una strategia nazionale in materia di tecnologie basate su registri condivisi e blockchain.

Michela Milano – Professore ordinario presso l’Università di Bologna e direttrice del Centro interdipartimentale sulla Human-Centered Artificial Intelligence, realtà che coinvolge 28 dipartimenti e oltre 500 ricercatori, si occupa di intelligenza artificiale con interesse verso i metodi ibridi di ragionamento, apprendimento e ottimizzazione per la costruzione di modelli descrittivi, predittivi e prescrittivi.

Francesco D’Isa – Filosofo di formazione e artista poliedrico, ha esposto in gallerie e centri in tutto il mondo e le sue opere sono state presentate in numerose riviste internazionali. Come scrittore ha pubblicato saggi e romanzi per Hoepli, Effequ, Tunué, Imprimatur e Newton Compton. È direttore editoriale della rivista culturale L’Indiscreto.

Rita Cucchiara – Professore ordinario e direttore del Centro interdipartimentale AIRI (AI Research and Innovation) presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, da oltre 20 anni coordina il laboratorio di ricerca AlmageLab, che riunisce ricercatori in Computer Vision, Machine Learning, Multimedia e applicazioni dell’intelligenza artificiale nei campi salute, sicurezza e industria.

Corrado La Forgia – Ingegnere meccanico con una prestigiosa carriera come manager in multinazionali come Ansaldo, Magneti Marelli, Osram e Bosch, da 10 anni è AD e General Manager di VHIT Spa, specializzata in progettazione e produzione di componenti powertrain per l’automotive. È vicepresidente di Federmeccanica con delega alla transizione ecologica e tecnologica e coautore del Manifesto sull’Intelligenza Artificiale.

Fosca Giannotti – Professore ordinario di Informatica alla Scuola Normale Superiore di Pisa e associato all’Istituto di Scienze e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” del CNR, è autrice di oltre 300 pubblicazioni scientifiche e a capo di decine di progetti europei e collaborazioni con l’industria. Nel 2019 è stata nominata da KDnuggets.com una delle 19 donne ispiratrici nei campi IA, Big Data, Data Science e Machine Learning.

