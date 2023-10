Si è tenuta sabato 21 ottobre alle 9 in aula Varalli la cerimonia per la consegna delle certificazioni linguistiche in inglese: Pet (17 studenti), First (32 studenti), Cae (10 studenti di cui 4, tra cui la prof.ssa Laura Soverino, hanno raggiunto il livello C2 ovvero il Proficiency). Sono dunque sempre di più gli studenti che frequentano i corsi dell’ English Preparation Cambridge del Torriani e molti quelli che decidono di sostenere il test con profitto.

Un successo dovuto all’eccellente organizzazione della referente prof.ssa Ilaria Bianchi che, aprendo la cerimonia ha sottolineato: “In questa giornata l’attenzione è su di voi, per la vostra dedizione, il vostro impegno e la serietà con cui avete affrontato questo percorso. E in tutto questo spero che si possa dire che noi insegnanti abbiamo contribuito”.

Una sottolineatura ripresa dai docenti madrelingua (Rita Lombardi per il PET, Christopher D’Guerra per FCE e Andrew McEwan per FCE e Cae) che si sono complimentati per la preparazione degli studenti, per gli anni di studio curricolare delle lingua inglese: il punto di partenza su cui nei mesi di preparazione agli esami di Cambridge si costruisce il successo finale.

E proprio il meritato ringraziamento ai docenti è stato espresso in uno speech finale in inglese dalla studentessa Viola Siboni, una degli studenti che hanno raggiunto il C2.

© Riproduzione riservata