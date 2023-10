Stanno protestando in maniera eclatante da martedi scorso diversi lavoratori in appalto della ProSus, che hanno occupato uno dei fabbricati per la macellazione, salendo sulle travi. Il rischio reale è quello della perdita di lavoro, in conseguenza della possibili vendita spezzettata della cooperativa suinicola.

A dare lor man forte il sindacato di base USB, non nuovo a forme dure di protesta anche proprio in questo stabilimento. Questa mattina un gesto simbolico, da parte dei figli e delle mogli degli operai, quasi tutti Sikh, che si sono recati sul piazzale dello stabilimento passando i viveri attraverso il cancello agli scioperanti.

Nel video di Francesco Sessa le loro parole.

