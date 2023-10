Altro episodio di violenza in città. Teatro dell’aggressione, questa volta, è Galleria XXV Aprile, dove stasera una coppia di 60enni è stata aggredita da uno straniero che all’uomo ha sferrato un pugno, mentre la donna è stata spintonata, finendo contro la vetrina di un negozio. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 intervenuto sul posto insieme agli agenti della Questura. Marito e moglie hanno fatto ricorso alle cure dei medici dell’ospedale. Per fortuna non sono gravi.

Secondo alcuni testimoni, ma la ricostruzione dei fatti è ancora da chiarire, sembra che lo straniero scorrazzasse in bici in Galleria. Quando è passato davanti alla coppia a passeggio, l’uomo, 63 anni, lo avrebbe redarguito, scatenando la reazione dello straniero, che sarebbe sceso dalla bicicletta, e avrebbe sferrato un pugno in pieno volto al cremonese. La moglie, 62 anni, accorsa in suo aiuto, sarebbe stata spintonata, finendo a terra contro una vetrina.

All’aggressione hanno assistito alcuni testimoni che hanno avvisato i soccorsi e le forze dell’ordine.

Ora è caccia allo straniero che nel frattempo è riuscito a dileguarsi. A terra, sul pavimento della Galleria, sono rimaste vistose chiazze di sangue.

Sara Pizzorni

