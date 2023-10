A Cremona il costo medio del canone di affitto mensile di un appartamento di 100 metri quadri è di 560 euro, ovvero il 20,7% della spesa del budget famigliare. Si tratta del costo medio riferito agli anni 2021-22). Un prezzo leggermente più basso rispetto alla media una media nazionale di 570 euro mensili con un’incidenza del 21,1% sul budget delle famiglie.

La maglia nera italiana per il costo degli affitti va a Milano (1.570 euro mensili e incidenza sul budget del 58,1%). L’analisi del Servizio lavoro, coesione e territorio della Uil di Bergamo riporta dunque buone notizie per le famiglie e anche per gli studenti cremonesi che possono avere a che fare con un costo medio di un appartamento al di sotto della media nazionale: un dato che fortifica la necessità di uno sforzo globale della città per farla diventare sempre più attrattiva anche a livello degli studenti. E gli sforzi di amministrazione, università, professori e privati si stanno tutti muovendo in questa direzione.

