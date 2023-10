Si è svolta nel fine settimana una ulteriore tappa dell’incontro tra i quartieri portata aventi dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia. “Un’occasione anche questa volta di potersi confrontare con i residenti e ascoltare i loro suggerimenti” fanno sapere dal partito. “Apprezzamento come ormai consuetudine per la possibilità di poter compilare i questionari in cui mettere per iscritto cosa ci si aspetta dalla futura amministrazione di centrodestra della città, ma anche di avere un confronto diretto con i consiglieri comunali presenti al banchetto.

Tanti i temi toccati. In particolare, “la difficile situazione dell’edilizia popolare e dei costi che i numerosi inquilini devono corrispondere senza avere adeguati servizi di ritorno, ma anche della percezione di insicurezza che pervade alcune aree del quartiere.

Proprio per rimarcare la nostra attenzione su questo punto sempre più sentito saremo presenti e a disposizione dei cremonesi con un nostro gazebo in centro a Cremona il prossimo sabato 4 novembre” conclude il commissario cittadino Stefano Foggetti.

