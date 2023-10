Porta da oggi il nome di Gianluca Vialli il campo da calcio della canottieri Baldesio. Per l’occasione si sono ritrovati, poco prima della partita della terza categoria, il presidente della Baldesio, Alberto Guadagnoli, una parte del consiglio della società a partire dal consigliere del calcio Andrea Rossi, la famiglia Vialli, con i fratelli Mila, Marco e Maffo e i nipoti Maffo, Brando, Giovanni e Riccardo.

E proprio Riccardo Vialli ha parlato a nome della famiglia ringraziando la società per l’iniziativa “Luca è stato un uomo molto amato, un grande sportivo. Ha sempre voluto dare l’esempio, e noi speriamo che chiunque giochi in questo campo lo prenda come esempio”.

Non lontano dalla targa con il nome di Vialli, il campo da bocce intitolato all’amico di sempre Mec Pezzoli “sono sicuro che lassù si staranno divertendo insieme” chiosa il nipote prima di scoprire la targa tra gli applausi.

Nel servizio le interviste al presidente della Baldesio, Alberto Guadagnoli, al consigliere del settore calcio, Andrea Rossi e a Riccardo Vialli.

Cristina Coppola

