SAVINO DEL BENE SCANDICCI – VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: 3-1 (25-18 / 23-25 / 25-14 / 25-22)

Scandicci: Di Iulio (K) 4, Antropova 25, Alberti 5, Washington 7, Zhu 21, Herbots 4, Armini (L), Diop 3, Ognjegovic 1, Nwakalor, Da Silva 2. Non entrate: Ruddins, Villani, Gay (L).

All. Barbolini-Kantor

Vbc: Hancock 5, Smarzek 9, Lohuis 5, Manfredini 7, Acosta 10, Perinelli (K) 10, De Bortoli (L), Edwards 6, Cagnin, Faraone, Avenia, Obossa 5, Colombo. Non entrate: Pieropan (L).

All. Musso-Pintus.

La Vbc Trasporti Pesanti le prova tutte per resistere ai colpi della Savino del Bene Scandicci, ma le padrone di casa guidate dal duo Antropova-Zhu vincono 3-1. Un primo set combattuto, il secondo vinto al fotofinish dalla Vbc e poi le toscane entrano in pilota automatico e vincono terzo e quarto set. La Trasporti Pesanti rimane attaccata alla gara fino alla fine, ma l’errore in battuta di Faraone chiude i giochi sul 3-1 e spegne la possibilità di andare al tie break.

