Ottobre è il “mese rosa”, ovvero dedicato alla promozione della prevenzione dei tumori femminili, in particolare del carcinoma del collo dell’utero e del tumore al seno.

Per tenere alta l’attenzione sull’importanza della prevenzione quale strumento di diagnosi precoce, che contribuisce in modo significativo all’efficacia della cura nonché ad una prognosi favorevole, quest’anno l’ATS della Val Padana organizza “La staffetta della salute” grazie alla sinergia con le ASST di Mantova, Cremona e Crema.

“Si tratta di tre giornate, una per ogni ASST, in cui verrà predisposto uno stand in un’area ospedaliera dove il personale di ATS e quello ospedaliero dedicati agli screening femminili promuoveranno l’adesione ai controlli routinari – spiega Emanuela Anghinoni, Dirigente Responsabile del Servizio Programmi di Screening di Popolazione di ATS -. In queste occasioni, sarà possibile verificare la propria posizione di screening, prenotare l’appuntamento per effettuare pap-test, HPV (papilloma virus) test, mammografia o ricevere informazioni sulle modalità di accesso al Portale Prenota Salute di Regione Lombardia per prenotare in autonomia lo screening mammografico. Saranno disponibili brochure informative sulla vaccinazione anti HPV, con possibilità di prenotazione della stessa. Si tratta di un’occasione significativa per ogni donna per prendersi cura della propria salute”.

In particolare, l’ASST di Cremona ha predisposto uno stand per martedì 31 ottobre nella zona ingresso piano terra dell’Ospedale Maggiore (Largo Priori 1) dalle 10 alle 15.

Come affermano Daniele Generali, direttore della Multidisciplinare di Patologia Mammaria dell’Ospedale di Cremona, e Matteo Passamonti, radiologo e referente Asst Cremona per lo Screening mammografico, “Il 31 ottobre, nel mese “rosa” della prevenzione, il nostro team sarà attivo e presente nell’atrio dell’Ospedale di Cremona per accogliere le donne, fornire loro informazioni e assisterle nella prenotazione di esami e visite”.

Come sottolineano gli specialisti, “Quando si tratta di tumore al seno – tra le patologie femminili più diffuse – la prevenzione resta uno degli strumenti più importanti. Attraverso l’autopalpazione, la mammografia e l’ecografia mammaria (effettuate regolarmente) si può favorire la diagnosi precoce, aumentando vertiginosamente le probabilità di guarigione. L’accesso ad una corretta informazione, a cure appropriate e ad un percorso di prevenzione mediante i test di screening deve essere garantito a tutte, in ogni momento. La Asst di Cremona è a disposizione con un gruppo multidisciplinare di specialisti (Area Donna) per prendere in carico le pazienti in ogni fase del percorso, dalla diagnosi alla cura. Area Donna rispetta i criteri di qualità richiesti da Regione Lombardia per la cura del tumore al seno: è l’unica in provincia di Cremona ad avere una certificazione europea (EUSOMA), che attesta la competenza degli operatori e quindi la qualità delle cure offerte”.

Tutte le attività organizzate durante il “mese rosa” vedono il coinvolgimento anche di Consultori, Case di Comunità – nei quali saranno distribuiti materiali informativi – e degli Uffici Scolastici Territoriali (UST) affinché questa importane opportunità di salute venga fatta conoscere al personale docente ed ausiliario delle scuole.

© Riproduzione riservata