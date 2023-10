E’ Cremona la provincia lombarda più virtuosa nella sicurezza stradale, al pari di Mantova e Sondrio: il tasso di incidentalità per le auto del 4,6% (ovvero 4,6 sinistri ogni cento veicoli assicurati) e quindi anche la nostra provincia si impone come una delle tre più prudenti in tutta la regione. Questi dati emergono da VertiMovers, l’osservatorio di Verti assicurazioni, che ogni mese analizza i dati sulla mobilità in Italia attraverso la raccolta e rielaborazione dei dati proprietari e di fonti istituzionali. “Secondo i dati dell’osservatorio VertiMovers – ha commentato Marco Buccigrossi, direct business director di Verti “si evidenzia una diminuzione del 3,7% negli incidenti rispetto al 2019. Inoltre, il numero dei feriti si è ridotto del 7,4% e quello delle vittime dello 0,4%”.

