L’Associazione Giovanni Bottesini di Crema e il Teatro Ponchielli di Cremona si preparano alla semi finale e alla finale della prima edizione del CMC – Cavalli Monteverdi Competition, concorso internazionale di canto su repertorio barocco nato grazie ad una co-produzione tra le due istituzioni culturali.

Il Concorso Internazionale CMC rivolto a giovani cantanti che si esibiranno su canto barocco vivrà la sua fase finale al Teatro Ponchielli di Cremona, dopo le prime selezioni che si sono svolte a Crema il 28 e 29 ottobre.

85 giovani talenti, selezionati tra 128 candidati provenienti da 29 paesi del mondo.

Da non perdere la finale del 1° novembre alle ore 17 al Teatro Ponchielli, dove i finalisti si sfideranno per aggiudicarsi i prestigiosi premi messi in palio: i Ruoli principali dell’Orfeo di Claudio Monteverdi per la produzione in programma per l’edizione 2024 del Monteverdi Festival, oltre a premi in denaro quali il Premio Speciale Francesco Cavalli – Camera di Commercio di Cremona di 5000€, il Premio Giovane Talento offerto da Rotary Milano Est di 1200€, e una borsa di studio offerta da Inner Wheel Crema.

I cantanti avranno inoltre la grande possibilità di essere accompagnati dall’Orchestra Monteverdi Festival – Cremona Antiqua, diretta dal Maestro Antonio Greco. Durante il Concerto finale verranno eseguite alcune arie tratte dall’opera “L’Orfeo” di Claudio Monteverdi e dall’opera “Il Giasone” di Francesco Cavalli.

Al termine della serata verranno quindi annunciati i nomi dei giovani talenti vincitori del Concorso.

La finale, presentata da Alberto Mattioli, scrittore, giornalista ed esperto d’opera, sarà aperta al pubblico.

I biglietti sono in vendita (ad un costo di 5€ cad) presso la biglietteria del Teatro Ponchielli. Per chi non potesse assistere di persona all’evento, sarà possibile seguirlo attraverso la diretta su Cremona 1 Plus, grazie al media partner Cremona 1.

Il progetto gode del sostegno e della collaborazione del Comune di Cremona e del Comune di Crema, e viene realizzato grazie al prezioso contributo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, della Camera di Commercio di Cremona e della BBC credito padano. Tra i sostenitori, si annoverano anche COIM, Deustour, Popolare Crema per il Territorio, Rotary Milano Est, Inner Wheel Crema, Rotary Cremasco San Marco, Lions Crema Gerundo, Panathlon Crema e Studio Zuffetti, oltre a tanti altri sponsor tecnici che hanno scelto di sostenere l’iniziativa.

