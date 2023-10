Come nutrire mente e corpo, salvaguardando l’ambiente. Per l’anno conclusivo del progetto pedagogico ed educativo Il Tempo ritrovato, il Comune di Cremona e la Rete di Istituti Comprensivi della città, di cui l’IC Cremona Cinque è capofila, organizzano uno ‘spin off’ denominato Il Tempo CrEDIBILE. Un contenitore di iniziative formative, divulgative, laboratoriali e animative, che parte dall’esperienza della ristorazione scolastica e affronta da diversi punti di vista il tema dell’alimentazione. In programma, incontri con esperti al Teatro Monteverdi sul tema del ‘cibo’ legato a diversi ambiti, come l’ambiente, il benessere, la psicologia e l’etica, e laboratori e attività per scuole e per famiglie organizzati in sinergia con il Settore Cultura e Turismo del Comune di Cremona e con diverse associazioni e realtà del territorio (Filiera Corta Solidale, Lav, Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona, Non solo noi e Slow Food).

L’esordio è affidato ad un ospite d’eccezione: giovedì 9 novembre alle ore 17 interviene Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo, Cavaliere al Merito della Repubblica. L’appuntamento si intitola “Uno s_comodo equilibrio” e approfondisce il rapporto tra alimentazione ed ambiente. Sempre al Monteverdi, martedì 28 novembre alle ore 17, su alimentazione e benessere, dialogano Anna Villarini, biologa e specialista in Scienze dell’Alimentazione, docente e ricercatrice presso l’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Medicina e Chirurgia e Maria Chiara Bassi, biologa nutrizionista presso Ats della Val Padana. Come il cibo influisce sulla mente e come la psicologia dei consumi indirizza le scelte alimentari è l’argomento dell’evento (mercoledì 17 gennaio ore 17, Teatro Monteverdi) con protagonisti Stefano Erzegovesi, medico psichiatra, nutrizionista e divulgatore scientifico, già Direttore del Centro per i Disturbi Alimentare dell’Ospedale San Raffaele di Milano, e Guendalina Graffigna, professore ordinario di Psicologia dei consumi e della

salute all’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Cremona e direttore di EngageMinds HUB – Consumer, Food&Health Research Center. Mercoledì 13 gennaio alle ore 17, sempre al Teatro Monteverdi, è la volta del tema alimentazione e sostenibilità, trattato da Patrizia Ucci, medico e referente dell’area cibo e salute di Slowfood Lombardia e Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia. Chiude la rassegna di eventi al Teatro Monteverdi, mercoledì 17 aprile alle 17, Marco Omizzolo, sociologo, docente di Sociopolitologia delle migrazioni all’Università La Sapienza di Roma, con un intervento su alimentazione e etica, produzione agricola di qualità e contrasto al caporalato e allo sfruttamento.

Tutti gli appuntamenti al Teatro Monteverdi sono ad ingresso libero, con prenotazione da questa piattaforma: https://il-tempo-credibile.eventbrite.com/. Tra dicembre ed aprile, inoltre, le associazioni Filiera Corta Solidale, Lav, Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona, Non solo noi e Slow Food, organizzano nelle scuole cittadine laboratori per bambini e famiglie e attività per le classi sul cacao, sulla panificazione, sul rapporto tra ragazzi e cibo esulla biodiversità e sensorialità. I dettagli e le modalità di partecipazione saranno disponibili sul sito iltemporitrovato.comune.cremona.it.

Ad aprile, poi, i cuochi comunali sono protagonisti di un evento speciale di show cooking durante il quale vengono mostrate dal vivo alcune delle più sfiziose ricette presenti nei menù scolastici cremonesi, riconosciuti un’eccellenza a livello nazionale già da molti anni nella classifica Food Insider. E per tutta la primavera, il Comune di Cremona propone a bambini e famiglie altri eventi, laboratori, attività ed esperienze sul mondo dell’alimentazione, anche attraverso linguaggi creativi.

Il Tempo CrEDIBILE vuole essere un’occasione straordinaria di formazione, di pensiero e di esperienza sul mondo dell’alimentazione, aspetto fondamentale per lo sviluppo di bambini e ragazzi, per la sostenibilità ambientale e per il benessere di tutta la comunità.

