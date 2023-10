Giornata intensa per il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, chiamati ad intervenire per i danni da maltempo. Infiltrazioni d’acqua, distacco di elementi costruttivi e soprattutto rami e piante caduti a casa della pioggia, gli interventi che si sono susseguiti fino a poco fa.

A Scandolara Ravara è crollato il tetto di una casa disabitata, a Crema tegole pericolanti in un edificio di via Carlo Martini e alberi pericolanti i varie vie della città; a Cremona, in largo Boccaccino, tegole pericolanti.

Gli interventi per la messa in sicurezza delle piante nel capoluogo si sono verificati in via Madonnina, via Bonomelli, via Tagliamento, via Carlo Cattaneo, via Trebbia, via della Vecchia Dogana, oltre che nel vicino comune di Gerre de Caprioli in via Poderetto.

Forse il maltempo è stato anche la causa di due ascensori bloccati tra mezzogiorno e le 13: un caso a Cremona in via Novati; un altro a Casalbuttano in via Jacini.

