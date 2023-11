Boom di persone ancora una volta a Pizzighettone dove sabato ha preso il via la sagra “Fasulin de l’òc cun le cudeghe”, che si svolge nelle antiche mura storiche in sei giornate (28-29-31 ottobre e 1-4-5 novembre) all’insegna del gusto, dell’arte e del divertimento. Il 1 novembre tantissime le persone che si sono recate a Pizzighettone per assaggiare la prelibatezza gastronomica ma anche per stare in compagnia e passare un momento di convivialità insieme.

