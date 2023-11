Saranno Marco Saccardin e Theodora Raftis ad interpretare rispettivamente Orfeo e Musica nella produzione dell’opera del Divin Claudio in programma nel Festival Monteverdi 2024: ecco due dei vincitori del concorso internazionale di canto su repertorio barocco “Cavalli Monteverdi Competition”, annunciati mercoledì sera al teatro Ponchielli di Cremona che insieme all’Associazione Bottesini di Crema ha promosso l’iniziativa culturale per valorizzare sia la musica degli egregi compositori del territorio Francesco Cavalli e Claudio Monteverdi sia il talento dei giovani artisti.

Un successo la prima edizione, cui hanno partecipato 128 candidati provenienti da 29 Paesi. Per l’eminente giuria, presieduta dal Direttore di Château de Versailles Spectacles Laurent Brunner, è stato difficile deliberare considerato l’alto livello dei cantanti giunti in finale. L’elenco completo dei vincitori nelle diverse sezioni (concorso per ruoli, premio Francesco Cavalli e premi speciali) è disponibile sui canali social di CMC Competition.

Federica Priori

© Riproduzione riservata