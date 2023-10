Al termine di una semifinale a porte chiuse che ha visto esibirsi al Teatro Ponchielli di Cremona trentuno cantanti accompagnati al clavicembalo da Marija Jovanovic ed Enrico Bissolo, sono stati annunciati i dodici finalisti della prima edizione del Concorso Internazionale di Canto su Repertorio Barocco “CMC – Cavalli Monteverdi Competition”, organizzato dall’Associazione Bottesini di Crema e dalla Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona e Patrocinato dal Comune di Crema e dal Comune di Cremona.

Ferran Albrich (Spagna); Martina Barreca (Italia); Emilia Bertolini (Australia/Italia); Camilo Delgrado Diaz (Colombia); Jiayu Jin (Cina); Rocco Lia (Italia); Laura Orueta (Spagna); Theodora Raftis (Cipro); Alessandro Ravasio (Italia); Marco Saccardin (Italia); Leila Schütz (Francia); William Wallace (Regno Unito). Saranno loro i protagonisti della competizione finale di mercoledì 1 novembre, che dalle ore 17.00 farà riecheggiare al Teatro Ponchielli le arie tratte da “L’Orfeo” di Claudio Monteverdi e da “Il Giasone” di Francesco Cavalli. Ad accompagnarli sarà l’Orchestra Monteverdi Festival – Cremona Antiqua, diretta al cembalo da Antonio Greco; presenterà l’evento il giornalista Alberto Mattioli.

Ad avere decretato i finalisti è stata una giuria di prestigio presieduta da Laurent Brunner, Direttore di Château de Versailles; ne hanno fatto parte anche Andrea Cigni, Sovrintendente e Direttore artistico del Teatro Ponchielli; Antonio Greco, Fondatore e Direttore dell’Orchestra Cremona Antiqua (già coro Costanzo Porta e Orchestra Cremona Antiqua), e Direttore musicale principale del Monteverdi Festival; Francesco Corti, Direttore dell’Orchestra il Pomo D’Oro e Direttore Musicale del Teatro Reale di Drottingholm; Peter De Caluwe, Sovrintendente e Direttore Artistico La Monnaie/De Munt Brussels; Michael Chance, Direttore Artistico The Grange Festival; Peter Heilker, Vicedirettore Artistico, Direttore Casting e Programmazione Theater An der Wien; Barbara Widmer, Direttore artistico dell’Orchestra della Svizzera Italiana.

Tanti i premi previsti dalla manifestazione. La possibilità di ricoprire un ruolo nella produzione de “L’Orfeo” di Claudio Monteverdi, in programma per l’edizione 2024 del Festival Monteverdi. Il “Premio Francesco Cavalli” offerto dalla Camera di Commercio di Cremona, del valore di 5000 euro. Il “Premio giovane talento” elargito dal Rotary Club Milano Est, di importo pari a 1.200 euro. Una Borsa di studio donata dall’Inner Wheel Club Crema.

Un’audizione al Teatro alla Scala di Milano concessa dal Sovrintendente Dominique Meyer, che sarà presente alla finale. Il Premio “Lira di Orfeo”, che mette in palio un recital solistico al Festival Orfeo Week 2024 di Lodi. Il “Premio La Spagna”, che offre un concerto insieme al gruppo “La Spagna” nell’ambito del FIAS – Festival Internacional de Arte Sacro, che si svolgerà a Madrid nel febbraio 2024; sarà consegnato dal fondatore e direttore artistico della formazione Alejandro Marias.

La finale sarà aperta al pubblico: sono ancora disponibili dei biglietti, acquistabili al costo di 5 euro presso la biglietteria del Teatro Ponchielli e online su Vivaticket. Per chi non potesse assistere di persona, sarà possibile seguire l’evento attraverso la diretta su Cremona 1 Plus, grazie al media partner Cremona 1.

