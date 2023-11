Cerimonia solenne in onore dei caduti di tutte le guerre nella mattinata di giovedì al cimitero civico di Cremona, in occasione del giorno di commemorazione dei defunti. Presenti, tra gli altri, del prefetto, Corrado Conforto Galli, del questore, Michele Davide Sinigallia, del vice sindaco, Andrea Virgilio e del vice presidente della Provincia, Giovanni Gagliardi. Hanno partecipato all’iniziativa anche i rappresentanti delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine, della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni combattentistiche.

La celebrazione è iniziata poco prima delle 10, con lo schieramento del Picchetto d’ Onore e l’afflusso dei partecipanti. Dopo l’alza bandiera è stata deposta una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, quindi è seguita la celebrazione della Santa Messa in memoria dei caduti, per concludere la cerimonia con l’accensione di un cero alla Madonnina del Grappa.

Nel pomeriggio di giovedì 2 novembre alle 15 monsignor Napolioni presiederà come consueto la preghiera in suffragio dei defunti al Cimitero di Cremona (ore 15 e con diretta sui canali web e social della Diocesi); mentre alle 18 presiederà l’Eucaristia in Cattedrale. Infine, come tradizione, venerdì 3 novembre alle 18 in Cattedrale, monsignor Napolioni presiederà in Cattedrale l’Eucaristia in ricordo dei vescovi defunti. lb

© Riproduzione riservata