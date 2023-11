Non si esaurisce l’ondata di maltempo che da alcuni giorni ha investito il nord Italia, rinforzata ora dalla tempesta atlantica denominata Ciaran, pilotata da un profondo ciclone nei pressi delle Isole Britanniche. Le perturbazioni, con un andamento altalenante, proseguiranno fino a domenica, portando con sè un ulteriore drastico abbassamento delle temperature.

Secondo le previsioni di Arpa Lombardia, l’attuale depressione potrà portare precipitazioni da moderate a forti, localmente molto forti, seguita da generale rinforzo dei venti ed ingresso di aria fredda. La pioggia proseguirà quindi anche per la giornata di venerdì. E sebbene sabato mattina la situazione potrebbe sembrare in miglioramento, tra il tardo pomeriggio e la mattina di domenica è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, con precipitazioni moderate diffuse su tutta la regione. Domenica sarà quindi ovunque coperto con precipitazioni da deboli a moderate diffuse fino al mattino, poi schiarite generali salvo locali addendamenti sulla fascia alpina.

Sotto controllo, per ora, la situazione dei corsi d’acqua: il Po, dopo essere salito a -1,44 nella giornata di mercoledì, è sceso fino a -2,17 metri sotto lo zero idrometrico, ma nella tarda mattinata ha iniziato a risalire, arrivando a -1,87 alle 15. Stazionari l’Oglio, che a Ostiano misura +1,97 metri, e il Serio, che a Crema è intorno allo zero idrometrico. In ogni caso le piogge di questi giorni porteranno probabilmente a nuovi rialzi. lb

