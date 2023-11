Reduci dal successo del loro Atti Unici che ha visto il Teatro Filodrammatici riempirsi di appassionati, la Compagnia di improvvisazione teatrale TraAttori debutta in città con un nuovo spettacolo, giovedì 9 novembre alle 21.

Le Brave, questo il titolo della rappresentazione, vuole dare voce alle capacità delle persone. “Vedremo in scena storie di tutti i giorni rese straordinarie dai talenti unici che ognuno di noi possiede” raccontano dalla compagnia. “Piccole bravure di cui, magari, andiamo segretamente fieri, ma che siamo restii a mostrare agli altri. Ecco, quindi, che arrivano in nostro soccorso Le Brave, che ci aiuteranno dare il giusto riconoscimento alle nostre abilità. Che si tratti di montare mobili, risolvere complicati cruciverba o essere dei maestri nel caricare la lavastoviglie, non c’è talento Le Brave non sapranno valorizzare.

Come sempre, tutto nasce dagli spunti del pubblico, che influenzerà direttamente la storia con le proprie suggestioni. Questa poi troverà da sola la propria strada sul palco che potrà essere divertente o greve, comica o riflessiva, leggera o cruda. Non ci sono limiti”.

Calcherà il palco un cast tutto al femminile, con Stefania Malaguti, Nicole Bottini, Barbara Buono e Valentina Faverzani.

