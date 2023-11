Pensioni medici, Durigon: “Su tagli possibili correzioni con maxiemendamento”

(Adnkronos) – Il governo apre alla possibilità di una correzione alla manovra 2024 di bilancio sul capitolo pensioni e sulla modifica del rendimento della quota contributiva prevista anche per la Cassa pensione sanitari. “La norma inserita spinge i medici e andare in pensione subito. C’è la possibilità di correggerla, non ci saranno emendamenti, ma come Governo possiamo, in qualche modo ed a saldi invariati, cercare di gestire questa situazione”, ha detto Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro , a 24 Mattino su Radio 24, spiegando che “se c’è la necessità per correggere alcune cose faremo un maxi-emendamento”. “Come sempre accade se c’è qualche cosa da cambiare. Limare, sistemare norme, abbiamo fatto tante finanziarie e sappiamo che questo può avvenire”, ha aggiunto.

Sulla questione del taglio delle pensioni dei medici del Servizio sanitario nazionale è intervenuto anche il vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera, Luciano Ciocchetti (Fdi). “Si lavora ad una soluzione, perché non possiamo permetterci che altri medici vadano via. In più, i benefici di questo provvedimento si avrebbero solo tra molti anni. Sul problema c’è un’interlocuzione tra i ministeri della Salute, del Lavoro e la Ragioneria dello Stato. C’è la volontà di correggere e si potrebbe farlo con un maxi-emendamento, ma sappiamo anche che dovremo trovare le coperture che sono necessarie, perché ogni modifica dovrà essere fatto senza scostamenti di spesa. Sono però fiducioso”, ha detto all’Adnkronos Salute.