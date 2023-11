Ennesimo venerdì nero per i pendolari, e in particolare quelli della linea Cremona-Treviglio: l’ennesimo guasto a un passaggio a livello nei pressi di Castelleone sta infatti rallentando la circolazione dei treni, che viaggiano con ritardi medi di 50 minuti, con picchi fino a 70 minuti. Mentre sono in corso gli interventi di ripristino, rallentati dal maltempo, tutti i treni della linea sono momentaneamente bloccati. Come se non bastasse il Treviglio-Cremona delle 7.07 ha subito un guasto, che ne ha provocato la Soppressione, bloccando tutti quei pendolari che sarebbero dovuti arrivare in città per studio o lavoro. Soppresso anche il Cremona-Treviglio delle 7.41. LaBos

