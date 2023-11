Si è svolto nella mattina di sabato 4 novembre, giorno dell’unità nazionale e delle forze armate, un presidio di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale in piazza stradivari a Cremona per reclamare maggiore sicurezza in città.

In particolare, “si richiede con forza a questa amministrazione di ripristinare il pieno organico della Polizia Locale e non limitarsi colpevolmente dopo anni ad una rincorsa per coprire i pensionamenti, trovandosi tutt’ora con decine di agenti mancanti nel Corpo” commentano i promotori.

“Tanti i cremonesi che hanno sottoscritto questa richiesta, e che hanno voluto manifestare la loro preoccupazione al nostro gazebo, in modo da esprimere con forza questo bisogno molto sentito, a maggior ragione alla luce degli episodi accaduti in città negli ultimi mesi. La sicurezza rimane e sarà uno dei pilastri della nostra attività politica sul territorio”.

