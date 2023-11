Era rimasto coinvolto in un incidente stradale lo scorso 6 ottobre, mentre guidava sotto l’influsso di sostanze stupefacenti: è finito così nei guai un 49enne italiano: per lui denuncia e ritiro della patente. Lo schianto si era verificato intorno alle 20.30, all’incrocio tra via del Giordano e via Lungastretta. L’uomo, che era alla guida di una motocicletta, si è schiantato contro una vettura che stava per svoltare in via Lungastretta, dopo aver frenato bruscamente e aver perso il controllo del mezzo.

Il 49enne, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale, dove, su richiesta dei Carabinieri, intervenuti sul posto, gli sono stati eseguiti anche accertamenti specialistici volti a verificare l’eventuale stato di alterazione. Proprio attraverso gli esiti di queste analisi, è emerso che aveva assunto stupefacenti. Il responso è arrivato il 2 novembre.

