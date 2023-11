In primavera saranno fra i primi laureati in assoluto del corso di laurea magistrale in Agricultural Engineering attivato due anni fa al Campus di Cremona del Politecnico di Milano in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore: sono Riccardo Vicenzoni e Andrea Remelli, che incontriamo nel Laboratorio Rozzi della Fabbrica della Bioenergia, proseguendo il viaggio di Cremona1 negli atenei della città.

Riccardo Vicenzoni si occupa di biodiversità e qualora la sua tesi restituisse un risultato affidabile, l’autore vorrebbe portare avanti il progetto magari con un dottorato, fino a sviluppare un protocollo di analisi della biodiversità da pubblicare. Mentre la tesi di Andrea Remelli verte sulla bioeconomia circolare con un progetto strettamente legato al territorio, in quanto fornisce un vantaggio alle aziende della filiera food attive in Pianura Padana: non perdere tutta l’energia che viene investita per produrre nutrienti, che invece verrebbe persa trattando il siero del latte come uno scarto. «Si può inventare qualcosa di nuovo valorizzando qualcosa che prima si pensava non avesse un futuro», spiega lo studente, con l’auspicio di trovare sbocchi professionali in questo campo.

Federica Priori

