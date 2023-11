In un avviso pubblicato in bacheca parrocchiale Don Massimiliano Camporese, arciprete alla guida della parrocchia di Croce Santo Spirito e Castelvetro, rassicura i fedeli. Sul bollettino parrocchiale inizialmente solo un messaggio per comunicare la sua assenza dal paese fino a dopo l’8 dicembre. Da qui la preoccupazione di tutti. C’ha pensato lui stesso a fare chiarezza: “L’arciprete ringrazia tutti coloro che hanno fatto sentire il loro affetto e vicinanza in questo periodo nel quale ha dovuto obbedire ai medici e rimettersi in salute. Assicura il suo ricordo nella preghiera in questa programmata e breve assenza, chiedendo le vostre. Benedicendovi

Don Massimiliano”. Poche righe ma chiare per spiegare il motivo del suo allontanamento temporaneo da Castelvetro. fb

© Riproduzione riservata