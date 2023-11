Ilaria Cucchi: “Insultata e minacciata, ma per procura Roma non è reato”

(Adnkronos) – “Secondo la procura di Roma, dare della ‘tr**a’ a Ilaria Cucchi non è un reato. Dopo che il gip aveva respinto la prima richiesta di archiviazione del pm, la procura di Roma ha richiesto nuovamente l’archiviazione per l’insussistenza del reato. Evidentemente ne sono convinti, per loro non ho una dignità”. Così Ilaria Cucchi in un post sui social in relazione a un tweet del 2018 con insulti e minacce nei suoi confronti da parte di un utente che faceva riferimento alla morte di suo fratello Stefano. “Sembra surreale, dal commento su Twitter alla richiesta ripetuta della procura. Purtroppo è vero, e la dice lunga sul livello che abbiamo raggiunto. Il 14 dicembre scopriremo – scrive la senatrice di Alleanza Verdi-Sinistra – dove si discuterà il prossimo capitolo di questa ignobile saga. Spero solo che alla fine vinca la dignità e non gli haters di professione”.