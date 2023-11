Piloni: presidente Arpa inadeguata, deve essere rimossa

Egregio Direttore,

le recenti dichiarazioni della presidente di Arpa, l’agenzia regionale per la protezione ambientale di Regione Lombardia, che ha dichiarato durante una trasmissione televisiva che “i cambiamenti climatici non sono frutto dell’uomo” risultano del tutto antiscientifiche e pericolose non solo per tutti i cittadini lombardi, che ormai vivono e subiscono quotidianamente gli effetti devastanti dei cambiamenti in corso, non solo per noi che rappresentiamo le istituzioni e da anni combattiamo contro l’immobilismo di una giunta regionale priva di iniziative e di programmazione, ma mettono anche in enorme difficoltà i professionisti seri che in quell’agenzia lavorano e che non la pensano affatto così.

Meno di un mese fa, infatti, Arpa ha dato il via ad un corso di formazione dedicato ai docenti degli istituti di secondo grado per parlare con i giovani, in termini scientifici, delle politiche di mitigazione e dei futuri scenari ambientali, sia regionali sia nazionali. Sarebbe forse il caso che la presidente Lo Palo partecipasse a questi corsi, organizzati dai professionisti che lavorano in Arpa.

Non possiamo più permetterci di perdere tempo, risorse e credibilità, mettendo in ruoli di comando chi sostiene teorie antiscientifiche e facendo perdere la reputazione a un organismo serio come l’agenzia regionale per la protezione ambientale di Regione Lombardia che non può usare i soldi dei lombardi per dare voce ai negazionisti della crisi climatica.

È per questo, e per prevenire danni ulteriori e peggiori, che chiediamo al presidente Fontana di rimuovere immediatamente Lucia Lo Palo dalla presidenza di Arpa Lombardia. Per tutelare la credibilità dell’agenzia e dei professionisti che ci lavorano e per mettere finalmente in campo azioni serie di contrasto ai cambiamenti climatici.

Matteo Piloni – Consigliere Pd Regione Lombardia

