Ancora traffico molto rallentato oggi sul ponte in ferro tra Cremona e Castelvetro per i lavori di rappezzo alle buche nell’asfalto che nelle ultime due settimane, a causa delle continue piogge, hanno creato molti problemi agli automobilisti. Rapprezzi che “saltano” ad ogni nuovo episodio di pioggia, costringendo le auto a gimcane molto pericolose per evitare le voragini più vistose.

Non è una novità purtroppo, ma stavolta la persistenza della pioggia ha causato danni ancora peggiori del solito, e in alcuni punti, sulle due corsie verso la sponda picentina, l’asfalto è completamente saltato lasciando scoperti i giunti. Un automobilista ha così allertato i Comune di Castelvetro e i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo. L’Anas ha quindi iniziato le riparazioni, ma la situazione è destinata a ripetersi, finchè non verrà fatto il maxi intervento rimandato dallo scorso anno.

