Robolab, a Monza il laboratorio didattico innovativo di Assolombarda

MONZA (ITALPRESS) – La valorizzazione della formazione tecnico-scientifica, il rafforzamento dell’orientamento dei giovani studenti e l’aggiornamento delle competenze per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro sono priorità per la competitività delle imprese. Temi strategici per Assolombarda e che trovano concreta applicazione in RoboLab, l’unico laboratorio didattico in Italia con robot collaborativi di ultima generazione, attivo nella sede distaccata dell’associazione a Monza.

f01/fsc/gtr