Al Consiglio d’Europa a Strasburgo è di scena fino a mercoledì 8 novembre il Forum Mondiale della Democrazia, evento che riunisce intellettuali, politici, attivisti, esperti e giovani di tutto il mondo per dibattere su come la democrazia possa fornire migliori garanzie di pace. Il titolo dell’evento generale è “Democrazia = Pace?”, un tema di grande attualità in un momento in cui è tornata la guerra, con la democrazia sotto minaccia e le disuguaglianze più pronunciate. Alle 19.30 di martedì sera a parlare a un evento diffuso in città ci sarà anche il cremonese Michele Bellini con un focus “Autoritarismo è inevitabile o no?”. Bellini, già a Strasburgo, cercherà di sviluppare alcuni punti partendo “dal caso italiano degli ultimi anni per condividere con la platea alcune riflessioni su come far sì che l’autoritarismo non è inevitabile, se la democrazia si rafforza e riesce a dare dei risultati”.

